Napoli, a Bergamo col dubbio sul leader difensivo

Fonte: A cura di Antonio Gaito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è atteso da una delle sfide solitamente più difficili della stagione. La gara sul campo dell’Atalanta è storicamente ostica e la formazione di Gasperini già da oltre un mese sembra tornata ad alti livelli. Ne è pienamente consapevole Carlo Ancelotti che dopo la gara con la Stella Rossa non ha risparmiato un passaggio sulla trasferta bergamasca: "Ora dobbiamo pensare alla gara di lunedì, sarà più difficile rispetto a Liverpool", con riferimento alle caratteristiche particolari dell'avversario che per fisicità e gioco uomo su uomo è difficile da affrontare per tutti in trasferta. Proprio per questo il tecnico del Napoli da quanto filtra è pronto a cambiare qualcosa per quanto riguarda quello che lui solitamente chiama il piano tattico della sfida con meno giro palla ed un gioco ancora più verticale e diretto per non far scattare il pressing altissimo dei nerazzurri.

Carlo Ancelotti però dovrà fare i conti con alcuni acciacchi dopo il match di Champions League. Non sembra al meglio Raul Albiol, al punto che al momento sembra favorito Nikola Maksimovic per agire al fianco di Koulibaly dopo le ottime partite più che altro da terzino in Champions. Dovrebbe recuperare Mario Rui a sinistra mentre per l’out destro dipenderà dalle scelte tattiche di Ancelotti con Hysaj e Malcuit in ballottaggio