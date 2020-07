Napoli, a Bologna senza motivazioni: Gattuso attacca l'atteggiamento della squadra

Un altro pareggio per il Napoli, dopo quello contro il Milan. Stesso risultato, ma prestazioni agli antipodi. Se con i rossoneri gli azzurri hanno controllato la partita, subendo un solo tiro nello specchio e sprecando tanto sotto porta prima del rigore, ieri a Bologna gli azzurri alla distanza sono stati messi sotto dai rossoblù ed alla fine sono stati pure salvati dalla traversa. Non è bastato il vantaggio firmato da Manolas ed un buon primo tempo, grazie probabilmente agli 8 cambi operati da Gattuso e la voglia di far bene di tanti elementi, da Lozano - in campo 183 giorni dopo l'ultima volta col Perugia in Coppa Italia - a Politano, il migliore probabilmente degli azzurri. Nella ripresa Gattuso ha dovuto fare i conti con una situazione sorprendente.

Cambio sugli esterni buttando dentro Insigne e Callejon, poi Mertens (per un Milik di gran lunga il peggiore il campo) e Fabian, ma il Napoli ha iniziato a sbandare proprio con gran parte dei giocatori più rappresentativi in campo. Al di là del capitano, pessimo l'approccio alla gara degli altri giocatori subentrati e rossoblù che hanno preso sempre più coraggio, attuando un'organizzata pressione alta, fino al meritato pareggio di Barrow e dieci minuti finali in cui hanno provato a portare a casa l'intera posta in palio. Gli azzurri non hanno trovato neanche una reazione, mostrandosi senza grosse motivazioni e poco brillanti fisicamente, portando Gattuso ad alzare la voce nel post-partita: "Dobbiamo prepararci per Barcellona, con prove così non andiamo da nessuna parte. Qualcuno può essere un po' di stanco - ha detto in conferenza stampa -, ma ne abbiamo cambiati tanti e mentalmente dobbiamo tornare quelli di prima. Non c'è stato l'atteggiamento, la squadra non ha voluto fare fatica".