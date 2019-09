Napoli, a caccia del riscatto con il richiamo di ADL

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il momento atteso sin dal triplice fischio col Cagliari è arrivato. Il Napoli andrà a caccia del riscatto alle 12.30 contro il Brescia - in un San Paolo vicino al sold-out con quasi 50mila presenze - in una gara in cui non mancherà di certo la pressione sugli azzurri, chiamati a cancellare l'incredibile ko interno contro i sardi con un'altra medio piccola come il Brescia di Corini che imposterà la gara tutto sommato allo stesso modo. La squadra di Ancelotti non ha altro risultato che la vittoria e la gara è certamente molto delicata: a livello mentale dopo l'ultimo ko ed il ritmo delle concorrenti e dunque anche a livello di classifica con gli azzurri che scendono in campo a -7 e -9 da Juventus e Inter e devono obbligatoriamente accorciare per evitare che queste due partite interne, che sulla carta dovevano portare ad un balzo importante in classifica, possano invece tramutarsi in quelle che la fanno piombare nel baratro.

L'importanza della gara è evidente anche dalla partecipazione di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ieri ha sentito il bisogno con un tweet di dare la spinta alla squadra: "Forza ragazzi! Rialziamoci subito con l’aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi!". Un incitamento, ma anche un riferimento al furore agonistico che potrebbe nascondere a qualche perplessità su come è stata evidentemente affrontata la gara di mercoledì col Cagliari. Carlo Ancelotti però già nel post-partita ha confortato ed elogiato la squadra per la prova e continuerà con diverse rotazioni in vista anche della Champions: davanti Milik e Mertens sono in ballottaggio con Llorente e Lozano con Fabian ed Elmas che tornano in mediana, così come Ghoulam e Malcuit in difesa mentre al centro per far coppia con Manolas si proverà fino all'ultimo a recuperare Maksimovic.