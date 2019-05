Napoli, a casa Ancelotti la schiarita per Insigne: si continuerà insieme

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' tornato il sereno tra Lorenzo Insigne ed il Napoli. Ieri è andato in scena un incontro per il futuro del capitano del Napoli ed il fatto che si sia tenuto direttamente a Casa Ancelotti rende l'idea del clima cordiale e familiare in cui s'è svolto. Oltre al giocatore ed al tecnico, che avevano già chiarito la vicenda del cambio nel match con l'Arsenal, hanno preso parte all'incontro anche De Laurentiis, il ds Giuntoli ed i suoi agenti, Mino e Vincenzo Raiola, a tutti gli effetti ufficialmente suoi rappresentanti dopo la scadenza di precedenti accordi. Il giocatore ha ribadito la volontà di proseguire in azzurro e la società, dopo aver appurato che il giocatore rientri nel progetto tecnico di Ancelotti, ha confermato che non c'è alcuna intenzione di metterlo sul mercato.

Il giocatore già nella giornata di martedì in realtà aveva dato la sua priorità in un primo incontro con i suoi rappresentanti, che nell'ultimo periodo hanno comunque sondato il mercato europeo intorno al loro assistito. La situazione però lascia intendere che Insigne continuerà ad indossare la maglia azzurra e la fascia di capitano. Metabolizzati i fischi, smaltito il malumore per le eccessive pressioni nei suoi confronti, nettamente diverse dai compagni di squadra, Insigne è pronto a riconquistare sul campo i propri tifosi. La società non ha mai fatto un prezzo e le cifre filtrate, mai inferiori agli 80mln di euro, rendono qualsiasi approccio molto complesso. Per questo non è escluso che successivamente le parti possano iniziare a discutere anche di un rinnovo di contratto con un adeguamento dell'attuale ingaggio da 4,5mln di euro.