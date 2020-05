Napoli, a Castel Volturno dopo il lavoro fisico si insiste su possesso palla e tattica

Ieri la Lega ha deciso che per il calendario se ne riparlerà venerdì, ma è domani è il giorno chiave per l'ok sulla ripresa del campionato con l'incontro in programma tra i vertici del calcio ed il Governo. Il Cts però ha confermato la quarantena di due settimane in caso di una positività e questo resta l'ostacolo più complesso alla conclusione della stagione. Aspettano novità importanti dalle parti di Castel Volturno mentre Rino Gattuso con le sedute collettive sta giorno dopo giorno toccando ogni tipo di lavoro in vista dell'ipotetico ritorno in campo il 13 o 20 giugno.

"La squadra ha lavorato sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente lavoro di possesso palla. Chiusura con esercitazioni tattiche per reparti", il report diffuso dal club per la seduta di ieri. La fase più dura a livello atletico, quella in cui Gattuso ha messo benzina nelle gambe, dovrebbe essere già alle spalle e senza grosse ripercussioni a livello d'infortuni. E' out Kostas Manolas per una distrazione muscolare di secondo grado, mentre Fabian, Allan e Llorente - che nei giorni scorsi hanno accusato affaticamenti muscolari - sono già rientrati in gruppo. A livello tecnico, invece, il prolungarsi delle sedute individuali è stato sfruttato anche per riprendere confidenza col pallone, con i gesti tecnici, ed il passaggio alle sedute collettive da una settimana permette a Gattuso ed il suo staff di riprendere anche un discorso tattico, lavorando sul possesso palla e su concetti di reparto.