Napoli, a Castel Volturno si alza l'intensità: ieri due affaticamenti muscolari

Giornata di riposo per il Napoli. Gli azzurri potranno tirare il fiato dopo giorni già abbastanza impegnativi, su tutti quello di ieri che ha visto la squadra avvicinarsi finalmente ad una seduta collettiva ed un minimo concetto di normalità almeno nel rettangolo di gioco. Rino Gattuso non intende lasciare nulla al caso, ritiene che i giorni siano persino contati per presentarsi in buona condizione alla ripresa - il 13 o più probabilmente il 20 giugno -, ancora tutta da confermare (giovedì è in programma il summit decisivo tra il ministro dello sport e tutti i vertici del calcio).

"La squadra ha svolto la sessione mattutina sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata a riscaldamento su circuito. Successivamente lavoro atletico finalizzato ad agilità e velocità. Di seguito seduta tecnica di possesso palla ed esercitazioni con passaggi. Chiusura con lavoro tattico. Allan e Llorente hanno svolto allenamento differenziato per affaticamento muscolare", il report diffuso dal club partenopeo. Dopo Manolas, out per una distrazione muscolare di secondo grado, e Fabian (che però ha già recuperato da un leggero fastidio muscolare), ieri Allan e Llorente hanno rimediato un affaticamento muscolare che dovranno gestire nei prossimi giorni. Nessun allarme, anche se avere al più presto chiarezza sulla data per la ripresa del campionato aiuterebbe probabilmente anche gli staff di Serie A a calibrare al meglio la preparazione.