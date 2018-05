Napoli, a destra ricerca del dopo-Maggio. Bereszynski il preferito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Priorità a destra per il Napoli, secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport: Cristian Maggio è destinato a lasciare l'azzurro a fine giugno. A 36 anni il discorso rinnovo è da escludere, per cui Giuntoli si è lanciato sulla certezza polacca della Sampdoria, Bartosz Bereszynski. In alternativa il ds sta tenendo d’occhio anche Vincent Laurini, 29 anni a giugno, attualmente in forza alla Fiorentina. In terza fila c'è invece Gaetano Letizia, 28 anni, in forza al Benevento ma che Giuntoli conosce benissimo avendolo avuto al Carpi.