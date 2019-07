Napoli, a Dimaro si aspettano i big ed i nuovi: domani arriva ADL

Ieri è iniziato il ritiro di Dimaro col Napoli accolto da centinaia di tifosi. Nella località trentina non è mai mancato l'entusiasmo, anche nelle annate in cui le premesse non sembravano delle migliori, e non può essere altrimenti in quest'estate col club partenopeo che ha iniziato nel migliore dei modi la campagna acquisti sostituendo Albiol con un giocatore di assoluto valore come Manolas e con la trattativa James che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, facendo sognare proprio i tifosi presenti che sperano di vederlo proprio qui a Dimaro nell'ultima settimana dopo le vacanze in Colombia.

Carlo Ancelotti attende l'arrivo dei big, in un'estate particolare con gran parte dei titolri ancora in vacanza dopo Nations League, qualificazioni europee, Coppa d'Africa e Copa America, e per ora deve lavorare più che altro atleticamente con alcuni elementi della prima squadra come Ghoulam, Malcuit, Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Luperto, Callejon. Da domani intanto sarà presente anche De Laurentiis, insieme all'ad Chiavelli, e quindi partiranno i vari incontri fissati con gli agenti per i tanti rinnovi di contratto, ma soprattutto per la chiusura delle trattative in entrata ed uscita che quasi tutti gli anni passano proprio da Dimaro che diventa centro operativo anche del club. Proprio da qui, tre anni fa, il presidente del Napoli partì in elicottero per incontrare Wanda Nara ed i tifosi sognano di rivedere una scena del genere dopo gli ultimi rumors su Mauro Icardi.