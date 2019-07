Napoli, a Dimaro si parte con tanti giovani e seconde linee

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia la stagione del Napoli. Alle 12, con l'arrivo dei giocatori, prenderà il via il ritiro di Dimaro in attesa del primo allenamento nel pomeriggio. Per il Napoli, come per tutte le squadre d'alta classifica, questi giorni saranno utili anche per valutare qualche seconda linea ed i tanti giovani aggregati che possono sfruttare le tante assenze con i big ancora in vacanza dopo Coppa d'Africa, Copa America e qualificazioni europee.

Tra gli azzurri infatti sono pochi i giocatori presenti tra quelli che faranno parte della rosa definitiva di Ancelotti. E' presente dall'inizio Karnezis, che sarà il terzo portiere, in difesa ci sono i due terzini destri Di Lorenzo e Malcuit ed i centrali alternativi Maksimovic, Chiriches, Luperto e Tonelli in attesa di una sistemazione mentre Ghoulam ha rinunciato alla Coppa d'Africa per partire dal primo giorno e completare l'intera preparazione. Per il reparto offensivo invece in questi primi giorni sono presenti solo Callejon e Younes tra un esercito di giovani e giocatori con la valigia pronta. Attendono di capire il loro futuro infatti in tanti. Il Napoli infatti ha convocato chiaramente anche i giocatori che sta trattando in uscita: da Rog a Verdi, ma anche Inglese mentre Hysaj ha diritto ancora a qualche giorno di vacanza, come i tantissimi big che giorno dopo giorno si aggregheranno.