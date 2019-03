© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, a fine mese arriverà in casa Napoli il rinnovo del contratto del centrocampista Piotr Zielinski. Per l'ex Udinese, che ha una valutazione di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro, ci sarà un sostanziale aumento d'ingaggio rispetto al milione e cento mila euro che guadagna adesso.