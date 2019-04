© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Rai Sport, a fine stagione andrà in scena un vertice tra il Napoli e Mino Raiola per Lorenzo Insigne. Si parlerà in quella sede anche di Hirving Lozano: il messicano piace anche Milan e United. La permanenza di Insigne è legata all’addio di Dries Mertens e viceversa: uno dei due sicuramente saluterà la Campania.