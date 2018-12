Napoli, a gennaio ipotesi prestito per Rog: piace a Parma e Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le sirene del mercato chiamano Marko Rog, che quest'anno sta trovando poco spazio, anche se oggi potrebbe partire titolare. Secondo Il Mattino, il centrocampista croato piace a Parma e Fiorentina e non è detto che a gennaio non vada via in prestito, al netto delle smentite di Carlo Ancelotti che in conferenza stampa ha fatto capire di voler mantenere la rosa intatta nella pressione sessione di mercato.