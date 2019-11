Napoli, a gennaio parte l'epurazione? Indiziati speciali: Callejon e Mertens

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli tiene ancora banco l'ammutinamento post Salisburgo. Secondo quanto riferito da Il Mattino, la vicenda avrà i suoi risvolti in sede di mercato. In particolare, a gennaio potrebbero già partire quelli che sono considerati dal club i principali fomentatori della rivolta dello spogliatoio. Su tutti, indiziati speciali José Callejon e Dries Mertens, già in (complicate) trattative per il rinnovo del contratto. Poi ci sarà agosto, e l'epurazione potrà diventare più ampia.