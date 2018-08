Napoli, è l'anno di Zilienski: già ai dettagli il rinnovo e la maxi-clausola

© foto di www.imagephotoagency.it

14mln di euro per strapparlo all'Udinese e quest'estate quasi una battaglia legale col Chelsea - al momento di liberare Sarri - per impedire principalmente il pagamento della sua clausola rescissoria da 65mln di euro. A conferma che il grande inizio di campionato di Piotr Zielinski non ha sorpreso di certo il club che ha puntato fortemente su di lui, tanto meno Carlo Ancelotti che già al Bayern l'avrebbe voluto nella sua squadra di stelle. E da Londra neanche Maurizio Sarri, che l'ha voluto a Napoli, l'avrebbe ripreso a Londra nonostante i tanti campioni a disposizione dopo averlo valorizzato, coccolato e soprattutto responsabilizzato col paragone continuo con De Bruyne, sicuramente azzardato, ma per rendere chiara l'idea dei suoi margini di miglioramento di cui "deve solo convincersi".

"È un paragone importante ma devo guardare a me stesso. Devo migliorare tanto per arrivare ai suoi livelli. C’è qualcosa che può assomigliare al belga, ma vi assicuro che mi rifaccio molto al nostro capitano Hamsik" le sue parole nell'ultima intervista pre-campionato e l'inizio è stato sicuramente importante, prendendo per mano la squadra con personalità al di là dei gol. Al primo anno in azzurro 6 gol e 7 assist, subentrando spesso ad Hamsik, 7 invece nella scorsa stagione in cui ha avuto più spazio da titolare e spesso anche da esterno alto nel tridente. Questo che ha appena iniziato con una doppietta per tutti dovrà essere il suo anno e, non a caso, è ad un passo il rinnovo del contratto con raddoppio dell'ingaggio e di conseguenza anche della clausola che potrebbe superare i 100mln di euro. Il Napoli mette al sicuro la sua stellina.