Napoli, a Parma con M&M: obiettivo ritrovare gol e vittoria in campionato

Dopo due pareggi di fila senza gol, il Napoli è di scena a Parma per ritrovare il feeling con il gol anche in campionato e soprattutto la vittoria. Nonostante il margine sulle inseguitrici, la squadra di Ancelotti è chiamata a raccogliere i tre punti anche perché ha visto il distacco sull'Inter - impegnata a Firenze - scendere a sette punti e quindi non può perdere ulteriore terreno, guardando anche al calendario che poi proporrà lo scontro diretto con la capolista Juventus. L'obiettivo è blindare la seconda piazza, prima che entri nel vivo l'Europa League, vero obiettivo del gruppo da qui al termine della stagione.

Di fronte ci sarà la squadra di D'Aversa, sempre ostica agendo con un baricentro molto basso e puntando tutto sulla compattezza difensiva, il contropiede di Gervinho e Biabiany e le sponde di Inglese per far salire la squadra. Sarà la sfida tra la squadra che ha effettuato più tiri, il Napoli (448), contro quella che ne ha subiti di più (493) e che ha anche la percentuale più bassa di passaggi riusciti (74% contro l'87% del Napoli) e la minore percentuale di possesso palla dell'intero campionato (40%). Piano tattico del match abbastanza chiaro e per questo sarà determinante per il Napoli - privo dello squalificato Insigne - il ritorno al gol di Milik e Mertens (favorito su Ounas e Verdi). Il polacco è fermo al gol del 2 febbraio con la Sampdoria, il belga addirittura a quello del 29 dicembre col Bologna. Il vero problema sono però i gol in trasferta: Milik non segna dalla punizione di Cagliari di metà dicembre mentre Mertens addirittura da fine novembre a Parigi. Oggi la M&M - come i due definiscono la coppia sui social - guiderà la formazione tipo che vedrà il ritorno di Callejon, Allan e Fabian a centrocampo con Zielinski che si riposiziona a sinistra. In difesa tornano Malcuit a destra, Maksimovic al centro con Koulibaly e Hysaj che torna a sinistra mentre tra i pali Meret dovrebbe essere riconfermato.