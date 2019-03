Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Due cartellini gialli molto pesanti. Il Napoli che stasera ha battuto 3-0 il Red Bull Salisburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League si presenterà tra una settimana in terra austriaca con un reparto difensivo in emergenza totale. All'infortunio di Raul Albiol, si aggiungono infatti le squalifiche di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, entrambi diffidati ed entrambi ammoniti questa sera al San Paolo.

Alla Red Bull Arena il Napoli si presenterà quindi senza i tre centrali di difesa che fin qui hanno giocato di più. Un'emergenza che però non alimenterà esperimenti in terra austriaca. "Hysaj centrale di difesa? No, i centrali li abbiamo", ha detto Ancelotti in conferenza stampa. Che in vista del match di ritorno è stato piuttosto chiaro: salvo imprevisti, a Salisburgo giocheranno Chiriches e Luperto dal primo minuto.