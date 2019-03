Napoli, a Salisburgo l'avviso di Ancelotti ed il doppio annuncio di ADL

Per il Napoli è tempo del secondo appuntamento contro il Salisburgo per chiudere i giochi e volare ai quarti di finale d'Europa League. Gli azzurri scenderanno in campo alla Red Bull Arena, sold-out e imbattuta da due anni, forti del 3-0 dell'andata - che però non ha nascosto le qualità offensive degli austriaci, fermati solo da un grande Meret - anche se Carlo Ancelotti ha vietato discorsi sulla gestione del risultato per evitare di ripetere l'errore commesso proprio dall'Atletico a Torino. "E' stato un buon risultato, ma non ci pensiamo e non dobbiamo fare calcoli. Dobbiamo giocare per provare a vincere anche qui", il messaggio in conferenza, poi ribadito anche a Sky: "Il pericolo principale è gestire pensando al vantaggio dell'andata. Lo ha fatto l'Atletico ed è uscito". Vietato abbassarsi e limitarsi a difendersi: discorso ancora più di rilievo considerando che in difesa mancheranno Koulibaly e Maksimovic (a sua volta è il sostituto di Albiol) e ci sarà la coppia inedita Chiriches-Luperto, ma anche per il fatto che un gol degli azzurri spegnerebbe definitivamente i proclami di rimonta del tecnico Rose e di tutto l'ambiente.

Strategia e mentalità giusta, dunque, ma anche rispetto dell'avversario, inevitabile quando si va ad affrontare una squadra che l'anno scorso è arrivata in semifinale, eliminando il Borussia agli ottavi e la Lazio ai quarti, proprio in rimonta con un 4-1 casalingo. Altrettanto importante anche l'intervento di Aurelio De Laurentiis in una sorta di conferenza per annunciare il rinnovo per cinque anni del ds Cristiano Giuntoli che aveva anche altre offerte importanti: "Sono molto contento - ha detto il dirigente azzurro -. Grazie ad Andrea Chiavelli che mi ha scelto ed al presidente. Tante offerte? Qualche interesse c'è stato, ma il presidente sapeva che volevo restare. Obiettivi? Crescere sempre calcisticamente ed a livello societario, lottando per noi stessi. La forza del club è sempre stata di cambiare poco, tenere lo zoccolo duro e sarà ancora così secondo me, andando poi a prendere elementi funzionali". Ma De Laurentiis - al di là delle solite polemiche col Comune per lo stadio - ha poi spento i rumors su Insigne: "Non mi risulta sia sul mercato. Può interessare a tanti, è normale ma per lui non c'è un prezzo, altrimenti avremmo messo una clausola". Il capitano non si vende, dunque, ma intanto resta in ballottaggio con Mertens ed è l'unico dubbio di formazione di Ancelotti.