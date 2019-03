Napoli, a Salisburgo tra il triplo vantaggio e la difesa inedita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli torna in campo per chiudere i giochi . Dopo il 3-0 dell'andata, gli azzurri sono chiamati ad un'altra grande prova alla Red Bull Arena di Salisburgo (già sold-out con 31mila spettatori, dove gli austriaci sono imbattuti dal 2016) per ottenere il pass per i quarti di finale d'Europa League (raggiunti solo nel primo anno di Benitez). Di fronte ci sarà il Salisburgo che con Marco Rose non ha mai perso in casa, dove riesce a perfezionare i propri equilibri e ad incidere ancora di più con il pressing iper-offensivo sul modello Klopp, ma gli azzurri ci arrivano con un vantaggio considerevole - grazie anche a Meret nel finale della gara d'andata - anche se non dovranno fare l'errore di considerare chiuso il turno (come fatto l'anno scorso dalla Lazio, eliminata dopo un 4-1 in rimonta) o di provare a gestire il risultato con un atteggiamento passivo.

Il Napoli dovrà andare a prendersi la qualificazione, senza aspettare che sia l'avvicinarsi del 90' a portarlo ai quarti di finale. Il Salisburgo infatti è formazione estremamente 'europea' dal punto di vista delle caratteristiche e già all'andata nel finale ha dimostrato di poter creare occasioni a ripetizione e di tenere ritmi altissimi per 95 minuti. In questa Europa League ha una media di 18,4 tiri a partita (seconda solo ai 19 del Chelsea) e che nelle gare interne sale addirittura a 21.3 diventando la migliore. Considerando che mancheranno Koulibaly e Makismovic - spazio alla coppia inedita Chiriches-Luperto - non sembra l'ideale una gara di contenimento, ma più che altro provare a sfruttare la fragilità difensiva per quel gol in trasferta che chiuderebbe ogni tentativo di rimonta. Per farlo Ancelotti dovrebbe affidarsi stavolta ad Insigne in in attacco coppia con Milik. Nessuna novità a centrocampo con il ritorno, rispetto alla gara col Sassuolo, di Callejon, Fabian e Zielinski nella mediana con Allan.