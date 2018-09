Napoli a segno con tre tocchi: Mertens la sblocca a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli sblocca il risultato all’Allianz Stadium al 10’. Allan ha lanciato Callejon in area, palla per Mertens che ha appoggiato la palla in fondo al sacco a porta vuota. Gli azzurri vanno sull’1-0 contro la Juventus a Torino. Premiata la scelta di Ancelotti, che ha preferito il belga a Milik per la delicata sfida sul campo dei campioni d'Italia.