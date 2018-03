Napoli, è Simone Inzaghi il primo nome per l'eventuale dopo Sarri

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi è il primo nome per il dopo Maurizio Sarri se il tecnico toscano non dovesse rinnovare con il Napoli. E' l'apertura dedicata al club azzurro di Tuttosport oggi in edicola: De Laurentiis cerca il rinnovo con Sarri ma studia già le alternative e la primissima per la panchina del futuro sarebbe proprio quella del tecnico del club di Lotito.