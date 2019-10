Napoli, a Torino con l'attacco leggero per riavvicinare i primi posti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ad inizio ottobre il Napoli è già chiamato ad un match che sembra un dentro o fuori. Il più classico bivio stagionale. Il ko interno con il Cagliari, per quanto sia arrivato in modo casuale e sicuramente immeritato, obbliga la squadra di Ancelotti a fare risultato quest'oggi a Torino per non vedere le prime posizioni già a distanze siderali. Ed in questo senso, proprio il big-match tra Inter e Juventus che seguirà la sfida di Torino, può invece essere una chance importante per accorciare prima della sosta e archiviare anche la delusione per il pareggio di Genk che di certo non ha aiutato la squadra dal punto di vista della fiducia e della consapevolezza.

A Torino a guidare il Napoli ci sarà Lorenzo Insigne. Il caso scoppiato a Genk, per la tribuna e alcune reazioni familiari, è rientrato senza troppe difficoltà dopo un colloquio in cui Carlo Ancelotti ha insistito su quella che sarà la sua gestione della rosa. Torna dal primo minuto anche Mertens, con Callejon a destra, insieme a qualche novità nello sviluppo del gioco che potrebbe ripartire da questo tridente. Anche per questo in mediana potrebbero trovare spazio sia Zielinski che Fabian con Allan mentre in difesa - senza Koulibaly squalificato, Maksimovic e Mario Rui infortunati - ci sarà Luperto in coppia con Manolas mentre ai lati agiranno Ghoulam e Di Lorenzo, fresco di convocazione in nazionale dopo una scalata che in due anni l'ha portato dalla C alla Champions.