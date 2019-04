Napoli, a Verona per reagire e preparare il tentativo di rimonta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Atterrato direttamente a Verona dove domani sfiderà il Chievo, il Napoli reduce dall'Emirates si ritrova in un momento molto particolare. La gara di Londra ha lasciato tanta delusione, ma anche voglia di riscatto e di tentare la clamorosa rimonta. Un tentativo che tutti hanno intenzione di fare, stando almeno a quanto raccontato tra microfoni e social. Ma la rimonta paradossalmente è da preparare già domani con la sfida al Chievo che deve essere sfruttata per ritrovare qualche certezza, tecnica e mentale, oltre che per consolidare il secondo posto in classifica. Proprio la sfida di Londra, infatti, ha dimostrato che non è così semplice riaccendere improvvisamente l'interruttore dopo brutte prove come con Empoli e Genoa ed a giovedì bisognerà arrivarci diversamente.

Tanta curiosità per le scelte di Carlo Ancelotti che dovrà gestire la squadra anche dal punto di vista fisico oltre a quello mentale. Chiaramente saranno tanti i cambi nell'undici titolare, sia per lo sforzo a tre giorni di distanza che in vista di giovedì. Tra i pali potrebbe rivedersi Ospina, alle spalle di una linea con Malcuit e Ghoulam ai lati e probabilmente solo uno tra Maksimovic e Koulibaly con Luperto. Meno scelte a centrocampo dove Zielinski potrebbe accentrarsi e quindi far rifiatare uno tra Allan e Fabian, così come Younes e Ounas ai lati potrebbero avere occasioni importanti. In attacco torna Milik, in coppia probabilmente con Mertens, uscito prima di Insigne a Londra.