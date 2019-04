Napoli, a Verona torna Milik: vuole conquistarsi un posto con l'Arsenal

© foto di Insidefoto/Image Sport

La delusione di Londra ha già lasciato spazio alla voglia di riscatto e di provare la clamorosa rimonta. La gara con l'Arsenal però inizierà già a Verona: la sfida al Chievo deve essere sfruttata per provare ad alzare il livello, tecnico e mentale, in vista della notte del San Paolo, oltre che per consolidare il secondo posto in classifica ed i distacchi dalle inseguitrici. Rispetto all'andata, il Napoli ha bisogno di arrivarci con maggiore convinzione e bisognerà battere il Chievo di Di Carlo, motivato a combattere nonostante l'imminente retrocessione in B che diventerebbe matematica proprio in caso di mancata vittoria con gli azzurri.

Ancelotti gestirà le forze dopo la sfida di Londra ed in vista di quella di giovedì e quindi alcuni titolari riposeranno ed altri saranno protagonisti di staffette. Tra i pali torna Ospina, alle spalle di una linea con Malcuit e Ghoulam ai lati e probabilmente Koulibaly con Chiriches. Meno scelte in mezzo: Zielinski potrebbe accentrarsi e quindi sostituire Fabian, con Younes a sinistra e probabilmente uno tra Verdi e Ounas a destra. In attacco torna Milik con Mertens e Insigne stavolta alternativi. Il polacco, escluso a sorpresa dalla sfida dell'Emirates, è fermo al bellissimo gol nella vittoria contro la Roma all'Olimpico ed è determinato a ritrovare la via della rete. Un modo per trascinare il Napoli, come fatto negli ultimi mesi parallelamente all'astinenza sotto porta dei compagni di reparto, ma anche di prenotarsi un posto da titolare per il ritorno con l'Arsenal.