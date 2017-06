Napoli, abbondanza in attacco: Pavoletti e Zapata in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Napoli c'è tanta abbondanza in attacco. Come scrive Il Mattino la sensazione è che Pavoletti e Zapata non resteranno in azzurro. Sul primo c'è mezza serie A: dall'Udinese al Torino, passando per Genoa e Lazio. Il Napoli vuole 15 milioni per il suo cartellino, non un euro meno. Zapata invece ha mercato in Europa ed il Napoli conta di ricavarci una ventina di milioni di euro.