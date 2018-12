© foto di Insidefoto/Image Sport

Adam Ounas con Maurizio Sarri in panchina non giocava quasi mai, mentre quest'anno viene schierato molto più spesso da Carlo Ancelotti. Già due gol contro Sassuolo e Frosinone e, a differenza della scorsa estate, ora la sua posizione è più salda. Tuttavia - scrive Il Mattino - le sirene del mercato chiamano, non è da scartare l'eventualità di una partenza in prestito, dal momento che col rientro di Verdi e Younes c'è abbondanza in attacco. Il giocatore è nel mirino della Sampdoria, ma è davvero difficile che vada via viste le sue buone prestazioni.