Napoli, accelerata decisiva per chiudere Elmas: via Rog, poi l'affondo

© foto di Dimitri Conti

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul futuro di Eljif Elmas e il Napoli. Mancano solo gli ultimi dettagli, gli azzurri hanno accelerato per chiudere per la trattativa relativa al macedone: 15 milioni circa, 5 anni al giocatore, già 12 presenze in Nazionale. C'è già l'ok di Carlo Ancelotti all'acquisto: il ds Cristiano Giuntoli, però, sta lavorando prima alla cessione di Marko Rog per poi dare l'affondo decisivo per l'arrivo del diciannovenne del Fenerbahce.