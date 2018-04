Napoli, accelerata per Rui Patricio: operazione da 15-20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli sta accelerando per portare in azzurro il portiere dello Sporting Lisbona, Rui Patricio. Motivo principale, il prezzo spropositato richiesto dal Bayer Leverkusen per Bernd Leno, nonostante l’eccessiva discontinuità di rendimento da parte del numero uno tedesco. Giuntoli, direttore sportivo azzurro, in questa settimana ha approfondito l’argomento relativo all'estremo difensore dello Sporting con amici portoghesi, vicini al calciatore. L’operazione - secondo Radio Crc - potrebbe chiudersi intorno ad una cifra racchiusa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Napoli vuole far presto, approfittando del clima di tensione tra il club portoghese e i propri tesserati. Rui Patricio è il leader del gruppo, con il quale il presidente è ormai da tempo in contrapposizione.