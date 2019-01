Napoli, accelerata per Traore ma l'Empoli prende tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli cerca di accelerare per Hamed Junior Traore ma l'Empoli potrebbe prendere tempo in attesa di una possibile asta di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista classe 2000 piace infatti anche a Juve, Inter e Roma e per questo potrebbe esserci una vera e propria battaglia a suon di milioni.