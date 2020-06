Napoli, accordo con Callejon: De Laurentiis ha promesso di non tagliare gli stipendi

Sarà un finale degno dei sette anni passati insieme, scrive la Gazzetta dello Sport in merito all'accordo per l'estensione del contratto fino ad agosto tra José Maria Callejon e il Napoli. Lo spagnolo continuerà a vestire la maglia del Napoli per il finale di serie A e giocherà in Champions ad agosto, nella giornata di ieri è stata trovata la giusta quadra: Lo spagnolo ha chiesto solo una copertura assicurativa, per mettersi al riposo da infortuni senza avere ancora un accordo con un altro club, visto che De Laurentiis ha pagato lo stipendio di marzo ed ha promesso di non tagliare i contratti dei giocatori per la quarantena come fatto da altri presidenti.