Napoli, accordo con Youssouf: manca quello con il Saint-Etienne

Oltre al terzino sinistro, il Napoli lavora al centrocampista centrale per completare l'organico. Se non dovesse sbloccarsi l'affare Camara con l'Olympiacos, con cui si continua a parlare di Manolas, secondo Tuttosport il ds Giuntoli tornerà dal Saint-Etienne per stringere per il classe '99 Zaydou Youssouf. Il Napoli ha già l'accordo con il giocatore ma bisognerà convincere i transalpini ad accettare il prestito oneroso senza obbligo di riscatto.