Napoli, accordo Milik-Juventus ma la trattativa stenta a decollare: Atletico alla finestra

Arkadiusz Milik ha già un accordo con la Juventus, ma la trattativa tra Napoli e bianconeri stenta a decollare. Il polacco ha già rifiutato 4 milioni di ingaggio proposti per rinnovare da parte di De Laurentiis che però chiede 50 milioni per lasciarlo partire. Visto che Agnelli non vuole investire questa cifra per acquistarlo, considerando i 5 milioni a stagione previsti dal possibile contratto, Bernardeschi potrebbe essere la chiave di volta della trattativa. Le schermaglie tra società ricordano quelle che portarono alla cessione di Higuain, e in questa incertezza potrebbe inserirsi l'Atletico Madrid con gli spagnoli che sono convinti di poter scippare il calciatore alla Juve. Occhio anche al Tottenham, con Mourinho che potrebbe farsi avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.