Napoli, accordo per il rinnovo di Gattuso: niente penale e firma nel corso della sosta

vedi letture

Durante la sosta per le Nazionali dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto di Rino Gattuso con il Napoli. Come regalo per il buon rendimento della squadra, il presidente De Laurentiis ha deciso di rinunciare a inserire la penale sul contratto in caso di addio anticipato. Un nodo fondamentale per arrivare alla firma. Il tecnico avrà un piccolo aumento già nel corso di questa stagione, mentre dalla prossima guadagnerà circa 2,2 milioni fino a quella dopo quando arriverà a guadagnarne 2,4. Ovviamente sono previsti anche ricchi bonus in base al piazzamento finale. L'accordo è già stato stipulato con una stretta di mano tra patron e allenatore e nei prossimi giorni arriverà anche la firma. A riportarlo è il Mattino.