© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli lavora intensamente ai rinnovi contrattuali. Dopo aver trovato l'intesa per Piotr Zielinski, il club partenopeo sta per chiudere anche con Nikola Maksimovic. Secondo quanto riportato da Tv Luna, il difensore ha trovato l'accordo per quattro anni a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. Si lavora per chiudere anche per Hysaj e Milik: a entrambi verrà migliorato l'ingaggio, ma gli annunci arriveranno probabilmente dopo Pasqua.