Napoli, accordo per il rinnovo di Milik fino al 2023

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arkadiusz Milik è pronto a rinnovare con il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'accordo per il prolungamento per altre due stagioni, ovvero fino al 2023, è già stato trovato virtualmente ma andrà ratificato alla fine della stagione. In pratica però manca ormai solo l'annuncio, per l'attaccante che sarà al centro del progetto di Carlo Ancelotti.