Napoli, accordo per Lozano. Può arrivare anche James Rodriguez

Il Napoli non molla né James Rodriguez né Hirving Lozano. Stando a quanto riferisce As, il club azzurro ha raggiunto un accordo con Mino Raiola per Lozano: contratto da 4 milioni. Il pressing sul calciatore del Psv, però, non esclude l’arrivo di James Rodriguez dal Real Madrid.