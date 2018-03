Napoli, accordo raggiunto con Torreira: ora quello con la Samp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli che si consola con il mercato, dopo l’amaro pareggio di Milano. Secondo infatti quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe stato raggiunto l’accordo economico con Lucas Torreira della Samp, che avrebbe accettato il quinquennale da 1,5 mln (a salire) offertogli da Aurelio De Laurentiis. La trattativa ora dovrà riguardare i due club, per cercare di capire se i 25 mln della clausola rescissoria (scadenza 15 luglio) sono trattatibili con la Sampdoria. In ogni caso, spiega il quotidiano, la volontà del Napoli è quella di portare in azzurro il regista che tanto bene ha fatto in questa stagione in blucerchiato. Lo riportano i colleghi di Tuttonapoli.net.