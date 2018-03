Napoli, ad aprile vertice con l'agente di Torreira. Piace anche Barella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Rai Sport, dopo le festività pasquali ci sarà un vertice tra il Napoli e l'agente di Lucas Torreira, obiettivo numero uno dei partenopei per rinforzare la linea mediana anche in vista di un'eventuale cessione di Jorginho. C'è stato anche un sondaggio per Nicolò Barella, ma la richiesta del Cagliari (circa 35-40 milioni) è ritenuta eccessiva dal club di De Laurentiis.