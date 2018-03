Napoli, addio a Pau Lopez: il padre svela il futuro al Betis Siviglia

"Presto sarò tifoso del Betis Siviglia...". Ignasi Lopez, padre di Pau Lopez, portiere dell'Espanyol, ha scelato il futuro dell'estremo difensore in scadenza con la società catalana. Sul giocatore c'erano anche Juventus e Napoli ma la società andalusa sembra, come conferma anche il Mundo Deportivo, aver bruciato la concorrenza delle società di Serie A assicurandosi le prestazioni a parametro zero del classe 1994 di Girona.