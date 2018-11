Napoli, adesso Mertens è il preferito. Ma col Chievo può toccare a Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Milik all'inizio della stagione era davanti a Mertens. Ora è il contrario". Nella conferenza stampa della vigilia del match di campionato contro il Chievo, Carlo Ancelotti ha chiarito quali siano le gerarchie nell'attacco del Napoli in questo momento. Arek Milik, che era stato il prescelto nelle prime uscite dei partenopei, ha perso lo status di preferito, spodestato da un Dries Mertens che è cresciuto di settimana in settimana, tornando a segnare come in passato e avvicinandosi alle cento reti in maglia azzurra. Un obiettivo che il belga spera di tagliare al più presto, anche se preoccupano le sue condizioni a causa di una botta subita in allenamento. Per questo motivo, contro i clivensi il tecnico emiliano potrebbe lanciare nella mischia il polacco, preservando Mertens per l'importantissima sfida contro la Stella Rossa di Champions League.

Ancelotti, comunque, sa meglio di chiunque altro come gestire un gruppo di campioni e ha già dimostrato, in questi pochi mesi, di saper rendere tutti utili alla causa, tirando fuori il meglio da ciascun giocatore. Un po' quello che sarà chiamato a fare Mimmo Di Carlo per salvare i veronesi dalla retrocessione dopo 10 anni consecutivi di Serie A. Campedelli, dopo lo shock della breve parentesi di Gian Piero Ventura, si è affidato a un allenatore che conosce l'ambiente e la strada per arrivare a centrare l'impresa. Una strada davvero in salita, tanto che a gennaio ci sarà sicuramente bisogno di qualche rinforzo: sulla lista dei desideri c'è anche Adam Ounas, che potrebbe ripercorrere le orme di Emanuele Giaccherini e approdare in terra scaligera nella finestra di mercato invernale.