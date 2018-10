Napoli, adesso non bastano 90 milioni per comprare Insigne

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è anche Lorenzo Insigne tra le più importanti, ed eventuali, plusvalenze della Serie A, anche se di lasciare Napoli il numero 24 non ha alcuna intenzione. Quanto vale adesso il talento azzurro? Più di 90 milioni per La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna parla delle cifre dei calciatori che stanno avendo maggiore (o inferiore) rendimento nel campionato in corso.