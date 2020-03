Napoli, ADL a Castel Volturno: con Gattuso si programma già il futuro

vedi letture

Rino Gattuso ha convinto Aurelio De Laurentiis. Ieri il presidente del Napoli, una volta accantonate le riunione ed i problemi della Lega sul calendario, ha voluto mettere da parte i contatti telefonici per una visita a Castel Volturno per incontrare il tecnico e fare il punto della situazione. Il presidente e l'ad Chiavelli sono arrivati dopo pranzo, con i giocatori già andati via ed i due giorni liberi già scattati: il momento migliore per aggiornarsi con l'allenatore, senza le tensioni e lo stress di impegni imminenti.

L'incontro è servito per gettare le basi per proseguire insieme. Il presidente De Laurentiis ha ribadito la soddisfazione per il lavoro di Gattuso, arrivato in una situazione esplosiva e capace di portare la nave fuori dalla burrasca. Ed il tecnico non ha fatto altro che ribadire il desiderio di continuare, con tutti i benefici che potrebbe avere nel partecipare alla costruzione dell'organico e nell'avere a disposizione la preparazione estiva. L'approdo in Europa League, considerando il trend della squadra, sembra alla portata e per questo c'è stato un aggiornamento anche sui programmi. Il tecnico è stato aggiornato anche sui rinnovi imminenti (Mertens, ma anche Maksimovic e Zielinski), i giocatori in uscita (Allan e Koulibaly su tutti), le idee per sostituire chi potrebbe andar via (piace Belotti in caso di mancato rinnovo di Milik) e quelli che invece hanno riaperto alla permanenza proprio perché conquistati dalla sua guida tecnica. Le parti si aggiorneranno, col coinvolgimento anche dell'agente Jorge Mendes, per mettere nero su bianco. La società ha aperto ad un adeguamento dell'ingaggio e ad un biennale a tutti gli effetti, superando anche le attuali clausole d'uscita attraverso delle penali (il 30 aprile per il tecnico, il 10 giugno per il club).