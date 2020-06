Napoli, ADL a Castel Volturno e torna il sereno: vuole la sua terza Coppa Italia

La spinta di Aurelio De Laurentiis per tornare ad alzare un trofeo. Il presidente del Napoli ieri ha fatto visita alla squadra a Castel Volturno, arrivando intorno alle 11.30 in compagnia dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli, per un discorso al gruppo che può confermare quantomeno il ritorno del sereno in una stagione burrascosa tra ammutinamenti e procedimenti disciplinari ancora in corso. Non c'è stata una comunicazione chiara in merito al taglio degli stipendi, ma la vicenda potrebbe chiudersi con un taglio di una sola mensilità, forse neanche intera, visto che il presidente ha apprezzato la professionalità della squadra che ha rispettato il lockdown restando in città e seguito con puntualità tabelle personalizzate dello staff di Gattuso.

De Laurentiis ha spinto la squadra a far fruttare l'1-0 raccolto a Milano, conquistando la finale di Coppa Italia per provare a riportare in città un trofeo dopo 6 anni (l'ultimo nel dicembre 2014, la Supercoppa italiana). Il presidente del club partenopeo punta alla terza finale di Coppa Italia della sua gestione (entrambe vinte), la quinta considerando anche le due di Supercoppa. Parallelamente prosegue il percorso che porterà all'ufficialità dei rinnovi di Mertens e Zielinski, a seguire quasi certamente Maksimovic, improbabile invece quello di Callejon ma non da escludere del tutto. Ci sarà da affrontare anche il tema rinnovo con chi guida questo gruppo, quel Gennaro Gattuso che ha convinto tutti i vari livelli della società, ma la priorità ora va al campo per arrivare nelle migliori condizioni - mentali e soprattutto fisiche - ad un match da dentro o fuori dopo tre mesi di stop. Una situazione inedita, come la rifinitura di domani al San Paolo ed il ritiro in un albergo del Vomero e non a Castel Volturno.