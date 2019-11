Napoli, ADL a Castel Volturno: oggi l'incontro per firmare l'armistizio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il giorno di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Il presidente ha colto il segnale positivo arrivato da Liverpool e, dopo essersi complimentato con la squadra nel post-partita e pubblicamente via tweet, è pronto a dare concretezza al proposito fatto trapelare sui social ("Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni") per provare a chiudere una vicenda che rischia altrimenti di trascinarsi ancora per mesi.

L'incontro è arrivato dopo la lunga mediazione del ds Giuntoli, ma anche di Carlo Ancelotti, e l'interesse di ADL è di capire se la squadra ha compreso il proprio errore per fare tutti un passo indietro e trovare una conciliazione - con una formula diversa - evitando così l'arbitrato. Insigne, Mertens ed Allan sono stati i più colpiti, con percentuali nettamente superiori agli altri, ed un accordo interno potrebbe trovarsi con la promessa della società di non ricorrere anche ai danni d'immagine (e ADL è convinto che il suo club ne sia uscito danneggiato) come prevede il secondo contratto firmato da ogni azzurro.

Un'altra soluzione vagliata dalla società - visto il ricco passaggio del turno agli ottavi ormai in arrivo, basta un pareggio col Genk - potrebbe essere di cancellare il premio ottavi già concordato e rinunciare alle multe, con tutti gli strascichi del caso, mettendo così un punto alla vicenda per l'obiettivo comune del quarto posto Champions. Ipotesi che quest'oggi verranno discusse, ma l'unica certezza è che la società non cancellerà del tutto la sanzione: De Laurentiis resta dell'idea che una sanzione dovrà esserci, seppur ridotta o in un'altra formula.