Napoli, ADL è rientrato e prepara l'incontro con Sarri

Maurizio Sarri è concentrato solo sulla lotta Scudetto ed ha rinviato ogni discorso sul futuro. Rischiano così di essere inutili tutti i rumors sulla permanenza o meno del tecnico sulla panchina del Napoli. Come quello che s'è diffuso ieri sulla disdetta della sua villa: dovrebbe essere realmente così (addirittura risale a mesi fa), non per una decisione già presa di andare via, ma semplicemente per evitare un rinnovo pluriennale automatico (trattando successivamente per un nuovo accordo), anche se altri rumors da tempo ipotizzano un cambio di zona già messo in preventivo. Chiacchiere per ora, in attesa dell'incontro e del confronto con De Laurentiis sulla programmazione, ma che sembra sempre più probabile possa arrivare solo dopo lo scontro diretto con la Juventus.

Il presidente del Napoli è rientrato ieri dagli Stati Uniti ed ha subito incontrato tutti i suoi collaboratori. Summit alla Filmauro con il ds Giuntoli, l'ad Chiavelli, l'head of operations Formisano ed altri funzionari per programmare la nuova stagione, una prima bozza di budget, iniziative per la valorizzazione del brand, il ritiro ed i lavori già fissati per il centro di Castel Volturno. Evidentemente anche De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato all'incontro programmatico con Sarri, attualmente legato da un contratto biennale (a circa 1,5mln ma con il bonus Champions ormai scontato che lo porterà intorno ai 2,5mln) con la clausola da 8mln che però può essere esercitata fino al 31 maggio. Dipenderà dagli stimoli e dalla possibilità di dare ancora il 101%, ha sempre replicato Sarri alle domande sul futuro. Chiaro che - oltre ad un aumento dell'ingaggio - chiederà garanzie tecniche, come la conferma di alcuni big e determinati sostituti per chi spingerà per andare via, oltre a completare la rosa a partire dal parco attaccanti. Nulla sulla carta di insormontabile per un club che ha chiuso l'ultimo bilancio con 66mln di utili ed ha diversi pedine in giro in serie A da poter sfruttare per aumentare il tesoretto. Prima, però, c'è da finire un campionato da record per Sarri.