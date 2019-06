Napoli, ADL accontenta Ancelotti: traguardo vicino per James

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli è pronto a chiudere per James Rodriguez. Ieri è arrivata la conferma pubblica di Aurelio De Laurentiis alla radio ufficiale del club ("Ancelotti lo conosce e sa quanto può essergli utile. Io non faccio una piega, anche se è costosissimo andiamo avanti") e la trattativa con il Real Madrid è proseguita. Gli ulteriori contatti sono serviti a limare ulteriormente le cifre, abbassando il prestito a 5mln di euro per un diritto di riscatto invece fissato a 30mln. Filtra ottimismo dall'agente del giocatore, Jorge Mendes, elogiato pubblicamente ieri dal presidente del Napoli e che è praticamente l'intermediario dell'operazione, a conferma della forte volontà del suo assistito di riabbracciare Ancelotti con cui ha avuto il miglior rendimento in carriera (14 gol e 14 assist in 32 partite disputate).

ADL ha poi definito Lozano alternativo a James, vista l'abbondanza in attacco, ma il Napoli continua a tenere i contatti anche col PSV e l'agente Mino Raiola La priorità in questa fase è sbloccare l'operazione Manolas con la Roma, ma l'attaccante messicano non è da escludere. Il suo arrivo, però, è condizionato all'uscita di uno tra Mertens e Insigne ed in particolare per quest'ultimo - accomunato dallo stesso agente del giocatore del PSV - la situazione non è definita totalmente.