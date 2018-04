Napoli, ADL allo scoperto su Sarri: adeguamento già proposto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri ha già ricevuto la proposta di rinnovo. Ieri il presidente De Laurentiis è uscito allo scoperto, tornando a parlare a margine della presentazione della 'Race for the cure': "Sarri ha un contratto fino al 2020, ma il rinnovo gli è stato già proposto quando ci siamo incontrati a gennaio in Toscana", ha detto il numero uno del club partenopeo, riferendosi a quando durante la sosta piombò a sorpresa a Figline, proprio nel giorno del compleanno del tecnico. In quell'occasione fu ribadita la disponibilità nel rivedere l'accordo (rimuovendo anche la clausola rescissoria da 8mln di euro) soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio attuale (circa 1,5mln di euro ma che col bonus Champions ormai certo salirà automaticamente intorno ai 2,5mln). "Quando vorrà firmare - ha proseguito -, anche con eventuali modifiche da lui richieste per le quali siamo sempre democraticamente e razionalmente disponibile al negoziato, noi siamo qua. Ma mi sembra stolto chi vorrebbe trovare delle soluzioni che possono modificare la psicologia di uno che è concentrato nel preparare una partita contro il Milan e poi una con l'Udinese. Io credo che il problema sia importantissimo, ma di secondaria importanza rispetto alle gare. Io comunque sono qui disponibile h24".

Dichiarazioni chiarissime da parte di De Laurentiis, a conferma che non ci saranno aggiornamenti sponda Sarri fino allo scontro diretto con la Juventus. Chi conosce bene Sarri, infatti, in questi mesi non ha mai avuto dubbi sulla scelta di restare concentrato sul campo rinviando ogni discorso. Ad ogni modo, anche se ad oggi sembrano tante le possibilità di permanenza del tecnico, considerando anche che il club si sta già adoperando per presentare (oltre ad un ingaggio intorno ai 3,5mln di euro più bonus) anche un piano di crescita dalle strutture alla conferma dei giocatori chiave fino al completamento della rosa, De Laurentiis s'è comunque espresso anche sulla possibilità di una separazione: "Sarri l'ho voluto io e mi sono preso pure le critiche dei tifosi, ma sapevo quel che facevo. Se c'è un piano B? Ci sono solo piani 'A'. Clausola? Il problema è duplice: ci sarà qualcuno che vorrà rompere le scatole? Accetterà Sarri? Questa è una domanda da fare a lui".