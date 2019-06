Nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato due amichevoli di lusso che gli azzurri disputeranno in America ad agosto: "Avevo promesso un regalo ai tifosi per il mese di agosto. Poi non ho potuto più dire nulla perché ho firmato un impegno con la controparte. Oggi però lo posso dire: posso confermare la doppia amichevole in America col Barcellona (il 7 a Miami e il 10 a Detroit). In quei giorni andremo dunque negli Stati Uniti per affrontare questa importante sfida che ci aiuterà a anche a capire il nostro livello".