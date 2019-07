© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli continua a lavorare per James Rodriguez. La Gazzetta dello Sport conferma che Aurelio De Laurentiis continua a cullare il sogno di portare il colombiano a Dimaro Folgarida, sede del ritiro che inizierà domani. Il calciatore ex Bayern Monaco potrebbe arrivare in provincia di Trento tra il 22 e il 23 luglio, così da permettere a Carlo Ancelotti di riabbracciarlo e di sostenere un paio di allenamenti prima del ritorno in Campania.

La trattativa con Florentino Perez va avanti, seppur con qualche intoppo, e sembra destinata al buon fine. L'esordio in campo con la maglia azzurra, invece, avverrebbe negli Stati Uniti contro il Barcellona. Intanto il presidente ha ribadito al Napoli la propria richiesta: vuole 42 milioni, prendere o lasciare. Nel caso prenderebbe in considerazione la formula del prestito, ma soltanto con l’obbligo del riscatto.