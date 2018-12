© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenendo a Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così della Serie A: "Il campionato resta sbilanciato perché i regolamenti non sono corretti, ma con Gravina cercheremo di porvi rimedio. Il Governo ha fatto solo stupidate sul calcio, sia nel passato che nel presente, i nuovi invece di metterci una pezza stanno facendo peggio. Ho già detto a Gravina che è meglio aprire un tavolo con Giorgetti, il calcio è importante in Italia con 40mln di tifosi e non bisogna scherzare. Non ci interessa il populismo, ma la concretezza perché dobbiamo recuperare su Germania e Inghilterra in termini di fatturati. Noi siamo dei sopravvissuti, avendo una squadra in D a volte mi ritrovo a giocare sui campi addirittura in terra, significa che non s'è fatto niente e bisogna voltare pagina".