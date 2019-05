© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dai microfoni di Sky Sport a margine della serata dedicata a Carlo Ancelotti per i suoi 60 anni, Aurelio De Laurentiis ha parlato dei temi più importanti del momento: "Sarri alla Juventus? Mi farebbe divertire, ma non potrei mai dire se ci andrà davvero o no. C'è Agnelli, è lui che deve scegliere. Quest'anno in Serie A cambieranno molte panchine: Milan, Roma, Fiorentina, forse anche la Lazio con Simone Inzaghi. Lui alla Juve se Sarri non si sblocca? Chi può dirlo? Io sono monogamo: ho sempre detto che se trovassi un allenatore adatto al progetto di crescita, me lo terrei bello stretto, e in Ancelotti ho finora trovato uno straordinario compagno di viaggio".

L'acquisto di Di Lorenzo e l'annuncio criptico - "È un ottimo acquisto. Ora ci manca un altro grandissimo giocatore in attacco. Quagliarella? Era più un atto d'amore e simpatia per un napoletano che è dovuto scappare da Napoli e sappiamo perché. Era una forma di compensazione". Poi l'annuncio: "Lunedì vi darò un'altra grande notizia per l'estate".